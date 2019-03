Elle a reçu un bâton de baseball en plein visage

Une femme qui a reçu lundi par accident un bâton de baseball en plein visage au Stade olympique n’a pas perdu son désir de revoir une équipe de baseball majeur à Montréal, malgré l’incident.

« On va [au Stade] avec nos gants de baseball, parce qu’on s’attend à recevoir des balles. Mais jamais un bâton entier, qui glisse des mains », souffle Geneviève Cormier, encore un peu abasourdie.

« Tout le monde me dit d’aller m’acheter un 6/49 », ajoute-t-elle en riant, malgré la douleur du traumatisme crânien qu’elle a subi.

La femme de 39 ans faisait partie des quelque 24 000 spectateurs au match préparatoire des Blue Jays de Toronto lundi soir.

Elle s’y rend chaque printemps pour montrer son appui au retour du baseball professionnel à Montréal, mais cette année, elle avait de « très bons billets », en troisième rangée du côté du premier but.

La partie était presque terminée quand le joueur Willy Ortiz s’est présenté au marbre en 9e manche avec déjà deux retraits.

Puis, après s’être élancé pour frapper une balle, le bâton lui a glissé des mains, s’envolant dans les estrades.

1 sur 24 000

Photo Courtoisie Geneviève Cormier a eu besoin de six points de suture pour sa blessure.

« Le bâton est parti et sur 24 000 personnes, c’est moi qui l’ai reçu. J’aurais aimé mieux gagner le moitié-moitié », remarque Mme Cormier avec humour.

« Je n’ai pas eu le temps de réagir », poursuit-elle, ajoutant n’avoir rien vu ou entendu avant de recevoir le bâton de plein fouet, juste au-dessus de l’œil droit.

« J’avais mes lunettes, qui ont éclaté. Je me suis levée debout et j’ai touché mon front. Le sang dégoulinait partout », se souvient-elle. Elle s’est tournée vers ses amis qui d’abord riaient, voyant ensuite l’inquiétude apparaître sur leur visage.

Des ambulanciers sont venus la chercher, mais elle a refusé de partir en ambulance. Puisqu’elle souffre de sclérose en plaques, elle préférait se rendre à l’Hôpital Charles-Le Moyne où elle est déjà suivie par des spécialistes, et des amis l’ont conduit.

L’infirmier au triage l’a tout de suite reconnue. « Il m’a dit : “C’est toi la fille au Stade” », raconte Mme Cormier, dont la mésaventure avait déjà fait le tour des radios sportives.

Six points de suture

Sa blessure a nécessité six points de suture et elle doit surveiller ses symptômes pour voir si elle souffre aussi d’une commotion cérébrale.

Mardi, elle disait ne pas trop ressentir de douleurs ou de nausées, mais elle avait de petits trous de mémoire et des étourdissements.

Elle déplore cependant qu’après avoir reçu le bâton au visage, les spectateurs qui l’entouraient se soient mis à la bousculer pour mettre la main sur l’objet, plutôt que de faire attention à elle.

« Le monde ne se rendait pas compte que j’étais blessée, on me bousculait [...] j’avais les yeux pleins de sang et je criais : “Lâchez-moi” ! » dit-elle.

Des amis lui ont demandé si elle avait pu garder le bâton, mais quelqu’un d’autre l’a ramassé, croit-elle. Elle aurait aimé recevoir un appel ou un message de l’organisation des Blue Jays ou du Stade olympique pour s’enquérir de son état de santé.