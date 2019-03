ST-PIERRE, René "Bambi"



À Saint-Eustache, le 22 mars 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé M. René " Bambi " St-Pierre, époux de feu Juliette Prévost.Il laisse dans le deuil ses deux filles Josée (Patrice) et Martine (Stéphane), ses petits-enfants: Benjamin, David, Charlenne, Mathieu, Camille et Ludovick, son arrière-petit-fils Jakob.Il laisse également ses frères, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amisLa famille recevra les condoléances le vendredi 29 mars de 18h à 22h et le samedi 30 mars dès 10h auSAINT-EUSTACHE450-473-5934Une liturgie aura lieu ce même samedi à midi en la chapelle du salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Hôpital Saint-Eustache.