Festival Vue sur la Relève: une programmation éclatée

MONTRÉAL | Le Festival Vue sur la Relève offrira cette année des performances hautement diversifiées, où la musique, le théâtre et les arts visuels sauront trouver leur place.

«C’est un festival qui est pluridisciplinaire, et cette année on a essayé de mettre encore plus d’accent sur la pluridisciplinarité de l’événement, a confié Sarah Labelle, directrice artistique et coordonnatrice générale du festival. On a quand même presque 5 0% de la programmation qui est en chanson et musique, mais pour ce qui est des autres disciplines, on a vraiment un éventail très large de pratiques artistiques.»

Le vaste répertoire des arts de la scène sera plus que jamais représenté cette année. «On a de la danse, du théâtre, du théâtre d’objets, de la performance, de l’interdisciplinarité», a ajouté Sarah Labelle.

Intégrés au sein du festival depuis peu, les arts visuels auront eux aussi leur place au sein de la programmation. «L’an dernier, on a développé un volet art visuel et on avait une seule artiste pour une première édition, c’était une forme d’essai. Et cette année, on y allé avec deux», a-t-elle dit.

Ce seront les artistes Yonkersvidal, ainsi que Cyndie Belhumeur qui occuperont les places cette année.

Place à l’émergence

Au total, 21 artistes de la relève auront la chance de présenter un spectacle dans des conditions professionnelles, souvent du nouveau matériel en préparation. Pour plusieurs, il s’agit d’une opportunité à saisir.

«Ici ça va être extérieur, ça va être une bonne plate-forme pour pratiquer notre nouveau stock et en même temps utiliser ce qu’on fait déjà», a mentionné Abigail Galwey, chanteuse du groupe Ariel et les Va-Nu-Pieds, une formation de neuf musiciens.

Des propositions hautes en couleur qui auront la possibilité de rejoindre un public plus large. «C’est hyper festif, une fusion de rock, reggae, hip-hop, funk. C’est le party», a ajouté Abigail Galwey.

Le festival a vu passer depuis sa fondation en 1996 plusieurs artistes maintenant bien établis. Klô Pelgag, Pierre Lapointe, Lisa LeBlanc et Fred Pellerin sont quelques-uns de ceux qui y ont trouvé leur tremplin.

La 24e édition du festival Vue sur la Relève se déroulera du 6 au 18 mai prochain. Les spectacles se tiendront sur plusieurs scènes de Montréal, dont le Monument-National, le Ministère ainsi que sur la place des Festivals.