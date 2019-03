«Il faut encadrer les investissements en intelligence artificielle», selon Dominique Anglade

L'ancienne ministre de l'Économie Dominique Anglade est d’avis que les investissements en intelligence artificielle doivent être mieux encadrés.

Invitée à l’émission Là-haut sur la colline à QUB radio, la porte-parole de l’opposition officielle en matière d’économie réagissait ainsi au rapport de l’Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS) qui met sérieusement en doute les retombées sociales et économiques des investissements publics en intelligence artificielle au Québec.

«Je suis en faveur d’un encadrement plus serré, a confié Mme Anglade. Et d'ailleurs, il y a un an et demi, lorsqu'on développait l'intelligence artificielle, j'étais moi-même très préoccupée.»

Selon elle, il faut poursuivre les forums sur les enjeux éthiques et sociaux de l'intelligence artificielle et leur «donner des dents».

ÉCOUTEZ Dominique Anglade à QUB radio:

Par ailleurs, les auteures du rapport de l’IRIS se sont dites surprises de découvrir que les investissements publics en intelligence artificielle s'élevaient à 2 milliards $.

«Nous avons été extrêmement surprises de découvrir l'ampleur de l'investissement public en intelligence artificielle, a affirmé Joëlle Gélinas, l'une des auteures du rapport à QUB radio. C'est du jamais-vu, mais aussi de constater qu'il n'y avait aucune réflexion sur les risques que ces investissements comportent aux niveaux socio-économiques.»

ÉCOUTEZ l'entrevue de Joëlle Gélinas, l'une des auteures du rapport de l'IRIS à QUB radio: