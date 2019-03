La CAQ et le tramway

Il est toujours préférable de s’en remettre aux faits pour déterminer les priorités d’un gouvernement, comme pour le tramway et le troisième lien.

« Il aurait été beaucoup, beaucoup plus simple [pour le fédéral] de dire : voici les 1,2 milliard, dédiés au réseau structurant [de Québec], comme annoncé à l’époque de l’ancien gouvernement », a déclaré, le plus sérieusement du monde, le ministre François Bonnardel le jour du dépôt du budget du Québec.

C’est aussi le « spin » douteux que fait circuler la CAQ en coulisses. Depuis quand le fédéral décide-t-il à la place du Québec dans quels projets il souhaite investir en priorité ? Depuis quand c’est le gouvernement du Québec lui-même qui enjoint le fédéral à piler sur ses prérogatives ?

Si le gouvernement Trudeau avait agi de la sorte, on aurait rapidement – et avec raison – eu droit à une levée de boucliers, à Québec, pour dire au fédéral de rester dans ses plates-bandes.

Certes, le précédent gouvernement Couillard ne recevra pas de médaille pour avoir signé une entente de financement du transport en commun avec Ottawa en la sachant basée sur l’achalandage. Un tel critère ne pouvait que favoriser les grandes villes, et faire en sorte qu’au Québec, la plupart des fonds aillent à Montréal.

À ce compte-là, les troupes de François Legault ne peuvent toutefois plaider l’ignorance. Lorsqu’ils ont pris l’engagement de financer le tramway, ils connaissaient depuis juin 2018 les termes de l’entente sur le financement avec le fédéral.

Les caquistes connaissaient également les termes de l’entente signée le 16 mars 2018 avec la Ville de Québec pour financer le projet. On y énonce clairement que le gouvernement du Québec s’engage à « inscrire le projet comme priorité aux programmes fédéraux d’aide financière », et à « financer à 100 % les coûts admissibles du projet ». Il n’est aucunement question ici de programme spécifique sur le transport en commun.

Les libéraux avaient ainsi manifesté une ferme volonté de financer le tramway à 100 %, et il aurait été très étonnant – pour ne pas dire impossible – qu’ils reculent une fois réélus. On comprend qu’ils se seraient arrangés pour réunir les fonds, que ce soit à travers le programme dédié aux infrastructures vertes, comme l’ont fait Ottawa et Edmonton, ou dans les sommes supplémentaires de la taxe sur l’essence, annoncées dans le budget fédéral la semaine dernière.

Régler ses comptes

C’est ici qu’intervient la volonté politique. Pour la CAQ, cette volonté s’exprime très bien dans sa décision de placer le projet de troisième lien sur la voie rapide. Elle le fait sans même avoir déterminé s’il y avait un besoin, puisque les études d’opportunité ne sont pas terminées.

Je doute fort que le gouvernement Legault soit prêt dans l’avenir à se servir du projet de troisième lien, de la même façon qu’il le fait présentement avec celui du tramway, pour régler ses comptes avec Ottawa.

La volonté réelle du gouvernement Legault de réaliser le projet de tramway de Québec pourra être déterminée d’ici l’élection fédérale, à travers sa capacité à boucler le financement avec Ottawa. D’ici là, on peut très bien se permettre d’en douter.