Le 37e Festival en chanson de Petite-Vallée

Photo Martin Alarie Anne Vivien, vice-présidente exécutive, Développement et musique Québecor est en compagnie d’Alan Côté, directeur général et artistique du Village en chanson de Petite-Vallée, Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, Michel Rivard, qui sera en spectacle le 6 juillet et Patrice Michaud, l’artiste passeur.