Le propriétaire des Patriots, accusé de sollicitation de prostituées, veut un procès avec jury

MIAMI | Les avocats de Robert Kraft, inculpé de sollicitation de prostituées, ont fait les démarches mardi pour que le propriétaire de l’équipe de football américain des New England Patriots ait un procès avec un jury.

Selon les documents produits devant le tribunal du comté de Palm Beach (Floride), les avocats du milliardaire ont également confirmé que leur client allait plaider non coupable et qu’il avait pris connaissance de l’acte d’accusation.

Il n’a donc plus à se présenter jeudi devant le tribunal de Palm Beach pour l’audience de comparution initiale.

Ces démarches marquent un changemenent de stratégie pour M. Kraft qui avait initialement refusé un procès.

Le milliardaire de 77 ans est accusé de s’être rendu les 19 et 20 janvier dans un établissement de massages et soins corporels de la ville de Jupiter (Floride), l’Orchids of Asia Day Spa.

Il a été inculpé pour les deux relations qu’il aurait eues avec deux prostituées, mais ses avocats récusent le chef d’accusation de participation à un réseau de prostitution et ont fait des démarches pour que les vidéos filmées par les enquêteurs ne soient pas versées au dossier.

Robert Kraft a présenté ses excuses samedi, après avoir gardé le silence pendant un mois, sans toutefois reconnaître qu’il était allé dans cet établissement.

«Je suis sincèrement désolé, je sais que j’ai blessé et déçu ma famille, mes amis proches, mes collègues de travail, nos partisans et beaucoup d’autres qui attendaient de moi, à raison, un tout autre comportement», a-t-il déclaré, dans un communiqué.

L’homme d’affaires, qui a fait fortune dans l’emballage et dans l’industrie papetière, a racheté les New England Patriots en 1994.

Il a transformé la franchise sans palmarès jusque-là en équipe-référence de la Ligue nationale de football américain (NFL).

Les Patriots ont remporté le Super Bowl, la grande finale NFL, à six reprises depuis 2002, la dernière fois début février.