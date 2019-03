Les Hurricanes perdent du terrain

Les Hurricanes de la Caroline ont vécu le pire scénario possible, mardi. S’inclinant 4 à 1 devant les Capitals à Washington, ils ont vu leurs rivaux dans la course aux séries éliminatoires, soit le Canadien de Montréal et les Blue Jackets de Columbus, remporter leurs matchs respectifs.

Toujours en tête des équipes repêchées dans l’Association de l’Est, les Hurricanes ne comptent plus qu’un point d’avance sur le Canadien, qui a toutefois disputé un match de plus, et trois de plus que les Blue Jackets.

C’est Alexander Ovechkin qui a pris les choses en main pour les Capitals mardi, inscrivant le filet de la victoire lors de l’engagement ultime. Il s’agissait de son 49e but de la saison.

John Carlson et Nicklas Backstrom ont ajouté deux buts d’assurance par la suite. T.J. Oshie avait quant à lui fait scintiller la lumière rouge au premier tiers. Evgeny Kuznetsov a récolté trois mentions d’aide.

Braden Holtby a bloqué 27 rondelles, n’étant déjoué que par Dougie Hamilton. Petr Mrazek a de son côté repoussé 24 des 27 lancers décochés vers lui.

Les Blue Jackets demeurent dans la course

Grâce à un blanchissage de Sergei Bobrovsky, les Blue Jackets sont toujours bien en vie. En repoussant 26 rondelles, le Russe a enregistré son huitième jeu blanc de la campagne et son 32e en carrière.

Ses coéquipiers Ryan Dzingel, Artemi Panarin, Oliver Bjorkstrand et Cam Atkinson se sont occupés de l’aspect offensif. Il s’agissait d’un troisième filet en quatre parties pour Bjorkstrand.

Thomas Greiss a quant à lui réalisé 29 arrêts. Auparavant, il avait réussi des jeux blancs à ses deux derniers départs contre la formation de l’Ohio.

Le capitaine des Blue Jackets, Nick Foligno, effectuait un retour dans la formation après avoir raté les quatre dernières rencontres des siens. L’attaquant de 31 ans était au chevet de son fils de 22 mois, aux prises avec une pneumonie et un affaissement d'un poumon.

Les Blue Jackets disputaient le deuxième match d’une séquence de quatre en six soirs. Ils accueilleront le Canadien de Montréal, jeudi.

Avec leur défaite, combinée à la victoire des Capitals, les Islanders tirent maintenant de l’arrière par trois points sur le premier rang de la section Métropolitaine.

Craig Anderson parfait

Dans une rencontre sans impact sur la course aux éliminatoires, Craig Anderson a bloqué les 35 tirs des Sabres de Buffalo dans un gain de 4 à 0 des Sénateurs, à Ottawa.

Il a signé deux jeux blancs cette saison et 42 dans la Ligue nationale.

Le Québécois Anthony Duclair a enfilé l’aiguille, tout comme Brian Gibbons, Rudolfs Balcers et Magnus Paajarvi. Le défenseur Thomas Chabot a ajouté deux mentions d’aide à son dossier.