Les «dudes» imparfaits!

Les «Dude Perfect» nous ont habitués à nous émerveiller avec leurs coups parfaits au point que certains les soupçonnaient de mentir et de monter habilement chacune de leur vidéo.

Leur dernier vidéo nous prouve le contraire et nous montre avec humour leurs plus beaux ratés! La preuve qu'avec du talent, un peu de chance et beaucoup de persévérance, tout est possible!

Voici les autres vidéos présentées par Mathieu Roy dans sa chronique:

