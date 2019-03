Les faux antiracistes

Quiconque veut comprendre les grands débats de société doit savoir que les mots sont parfois trompeurs. En fait, ils le sont même très souvent.

On l’a vu en fin de semaine avec l’organisation des marches contre le « racisme ». Spontanément, on applaudira. Sauf que si on regarde d’un peu plus près ces manifestations, on constate qu’elles avaient moins à voir avec la lutte contre le racisme qu’avec celle contre la laïcité et l’identité québécoise.

Laïcité

Les organisateurs de la manifestation de dimanche accusaient notamment le gouvernement Legault de promouvoir des projets de loi « racistes, misogynes et xénophobes ». Hein ?

S’agit-il d’un quiproquo ? Non. Il s’agit plutôt d’une fraude intellectuelle. Nos pseudo-antiracistes s’inscrivent dans une mouvance d’extrême gauche qui assimile au racisme toute volonté de mettre de l’avant la laïcité, ou plus largement, toute affirmation de l’identité québécoise. Pour eux, soit on se soumet au multiculturalisme, soit on se rend coupable de racisme et même de colonialisme. Fascinant renversement : hier, le colonialisme consistait à imposer sa culture chez les autres. Aujourd’hui, cela consiste à l’imposer chez soi. On expulse ainsi mentalement les Québécois de leur pays.

On nous impose une odieuse alternative : soit on accuse la société québécoise de racisme systémique, soit on révèle son propre racisme. Ce discours a un objectif : culpabiliser les Québécois et les convaincre de renoncer à la laïcité.

Ce discours, il faut le combattre ouvertement. Et la première chose à faire, c’est de nommer les choses telles qu’elles sont. Notamment en rappelant que, dimanche, nous avons assisté à une manifestation d’extrême gauche, où s’exprimait souvent une haine profonde des Québécois, accusés de tous les maux, comme s’ils étaient une effrayante collection de xénophobes guettant le moment pour persécuter les communautés issues de l’immigration vivant parmi eux.

Fraude