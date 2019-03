Les Huskies reprennent les devants

Après avoir été surpris à domicile samedi par les Cataractes, les Huskies de Rouyn-Noranda ont repris le contrôle de leur série de premier tour en l’emportant par la marque de 5 à 0, mardi à Shawinigan.

La meilleure équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en saison régulière mène 2 à 1 dans la série.

Peter Abbandonato a été l’attaquant le plus productif des vainqueurs, lui qui a préparé les réussites de Félix Bibeau, Noah Dobson et Joël Teasdale. Vincent Marleau et Ryan MacLellan ont aussi touché la cible.

Samuel Harvey a réalisé 22 arrêts pour obtenir le blanchissage tandis que Justin Blanchette a failli cinq fois sur 34 lancers.

Le Phoenix remet les pendules à l’heure

Le Phoenix de Sherbrooke a explosé en inscrivant cinq buts en troisième période dans une victoire de 6 à 3 contre l’Armada de Blainville-Boisbriand, dans les Basses-Laurentides.

Le club de l’Estrie a ainsi pris une avance de 2 à 1 dans cette série de premier tour.

Félix Robert a été l’un des principaux artisans de cette victoire avec une récolte de deux buts et une aide. Samuel Poulin (un but, deux aides) et Alex-Olivier Voyer (trois aides) ont également bien fait.

Le gardien Dakota Lund-Cornish a quant à lui bloqué 34 des 37 tirs dirigés vers lui. À l’autre bout de la patinoire, Brendan Cregan a été bombardé de 40 rondelles.

Du côté de Québec, les Remparts ont subi un premier revers, au compte de 3 à 1, après avoir battu les Mooseheads deux fois à Halifax.

Raphaël Lavoie a inscrit deux des trois filets des visiteurs.

Plus tôt dans la soirée, le Drakkar de Baie-Comeau ont pris les devants 2 à 1 dans la série les opposant aux Wildcats, en l’emportant 4 à 3 en prolongation à Moncton. Les Screaming Eagles du Cap-Breton ont quant à eux remporté un premier match contre les Islanders de Charlottetown 1 à 0. Les Islanders mènent 2 à 1.