Les Québécois sont racistes (2)

Hier, je me demandais pourquoi autant de jeunes Québécois francophones affirment que la CAQ est un parti raciste, alors que n’importe quel individu qui a une tête sur les épaules sait que c’est totalement faux.

Selon moi, plusieurs facteurs expliquent cet état de fait.

JE NE ME SOUVIENS DE RIEN

Premier facteur : à part l’histoire des Premières Nations, qu’ils connaissent maintenant en long et en large (on ne s’en plaindra pas, il était plus que temps), les jeunes ont une méconnaissance totale de l’histoire. Ils ne savent pas ce que les mots « racisme », « extrême droite » et « nazisme » veulent dire.

Alors ils utilisent ces mots à tout vent, sans en connaître la véritable signification, les vidant ainsi de tout leur sens et participant à banaliser le véritable racisme, la véritable extrême droite et le véritable nazisme.

Si la CAQ est un parti d’extrême droite, grands dieux, qu’en est-il des partis qui dirigent le Brésil, l’Italie et la Hongrie ? Quel mot devrait-on utiliser pour les désigner ?

Et si le Québec est un État raciste, qu’en est-il de l’Afrique du Sud sous l’apartheid ?

Enseigner l’histoire, ce n’est pas seulement aligner des dates et des faits d’armes en ordre chronologique. C’est aussi apprendre aux jeunes à voir l’histoire de l’humanité en 3D, à aborder l’actualité avec une certaine perspective, à ne pas tout mettre sur le même niveau, et à faire la différence entre Québec solidaire et le stalinisme, et entre la CAQ et le national-socialisme.

De plus, lorsqu’on connaît l’histoire du Québec, on sait que les Québécois francophones occupent une position très particulière, c’est-à-dire majoritaires dans leur province, mais minoritaires sur le continent.

Ce qui explique beaucoup de choses.

ENSEIGNER OU EMBRIGADER ?

Parlant d’enseignement, une parenthèse : certains professeurs enseignent. D’autres font du prosélytisme et tentent de former des citoyens à leur image.

Ce n’est pas du tout la même chose.

ÉTOUFFER L’ESPRIT CRITIQUE

Facteur numéro deux : le cours Éthique et culture religieuse qui associe toute critique (même la plus timide) des différentes religions à une forme de racisme.

On ne dira jamais à quel point ce cours inutile, mis sur pied pour enfoncer le culte du multiculturalisme dans la gorge de nos enfants, a étouffé l’esprit critique des jeunes.

Vous trouvez que ce n’est pas une bonne idée de permettre à un policier de porter un signe religieux ? Vous êtes raciste, point final.

Devant la religion, la seule position acceptable est la génuflexion.

Or, entre le rejet en bloc d’une religion et l’acceptation aveugle de tous ses préceptes, il y a 50 nuances de doute, non ?

LES PETITS LAPINS

Troisième facteur : les enfants rois qui ne se sont jamais fait dire Non.

Pour eux, Non est le pire mot de la langue française.

Dans leur tête, un gouvernement, c’est comme un parent : il ne devrait jamais INTERDIRE, juste PERMETTRE.

Toute forme d’interdiction est vue comme une manifestation plus ou moins grande de despotisme.

Interdire, c’est méchant, c’est injuste, c’est autoritaire.

Donc, lorsqu’un gouvernement veut interdire les signes religieux chez les fonctionnaires en position d’autorité, il est nécessairement réac, autoritaire, facho.

Ce qui fait beaucoup de peine aux lapins.