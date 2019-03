Les œuvres à 25 $ de cette artiste montréalaise se retrouvent dans l’un des plus beaux hôtels de Toronto

Marwa Beloufa, aussi connue sous le pseudonyme NEPTUNE, est une artiste basée à Montréal qui crée du beau.

Son style épuré et ses lignes minimalistes ont d’ailleurs conquis le cœur de nombreux adeptes de design.

Les imprimés de NEPTUNE se retrouvent entre autres dans le décor de Marilou (Trois fois par jour) et dans l’un des plus beaux hôtels de Toronto, The Annex.

Les dessins de l’artiste ont même inspiré certaines personnes à se faire tatouer. Le résultat est tout simplement magnifique.

Les œuvres de NEPTUNE sont en vente sur son site web à partir de 25 $ et quelques exemplaires sont encore disponibles à la boutique Ex-Voto située sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal.

