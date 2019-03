Les verts rejetons de la CAQ

Le choc entre les générations est aussi, sinon plus aigu (et déterminant) à la CAQ qu’il ne l’est au PQ.

On s’attendait à des démissions massives de ces derniers contaminés par la désillusion de la députée nouvellement indépendante Catherine Fournier. Finalement, un seul l’aura imitée. Fournier, pour l’instant, a quitté les rangs du PQ dans une « tonitruante solitude », pour reprendre la grinçante formule de Joseph Facal au micro de Qub, hier.

Vous voulez un vrai choc des générations ? Tournez-vous vers la CAQ et la question de l’environnement !

Comme le rapporte Charles Lecavalier dans nos pages (p.9), le ministre des Finances Éric Girard, devant la Chambre de commerce de Québec hier, s’est senti obligé d’aborder le sujet. Il a confié que ses enfants, un fils de 18 ans et une fille de 17, lui parlent « tous les jours » d’environnement.

« Mon garçon est végétarien pour l’environnement », a-t-il noté, avant d’admettre du bout des lèvres que ses verts rejetons ont été déçus de la timidité des mesures environnementales contenues dans le budget de papa. On comprend, ce n’est pas la matière forte de ce parti.

D’autres enfants de ministres caquistes sont plus directs, voire inquiétants. Prenez Charles-Olivier Dubé, le fils du président du Conseil du trésor Christian Dubé. Le jour même du budget, il publiait dans La Presse+ une lettre ouverte apocalyptique contre l’inaction environnementale du parti de son père.

« Tu as voté pour une coalition de l’avenir, pourtant, tu ne réalises pas que notre navire a perdu le cap et va nous détruire. » Jointe hier, l’attachée de presse du ministre Dubé jure que ce dernier est « très au courant des convictions de son fils et très fier de lui ».