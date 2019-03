Les yeux sur la... rondelle

MONTRÉAL - Ce match de baseball au Stade olympique n’allait quand même pas empêcher les gérants d’estrade de se tenir au courant du pointage de la partie entre les Panthers de la Floride et le Canadien de Montréal.

«Je vais suivre ça sur mon téléphone, envisageait ainsi Michel Bourgoin, arborant un chandail du Tricolore et une casquette des Expos. C’est un match très important pour le Canadien.»

Inutile de sortir le téléphone! Le score de la rencontre du Canadien était bien en vue sur les tableaux de pointage situés au champ gauche et au champ droit.

La situation a par ailleurs incité monsieur Bourgoin, 69 ans, un résident de Rivière-Rouge ayant grandi à Montréal-Nord, à plonger dans ses vieux souvenirs.

«C’était un dimanche après-midi, dans les années 70 au stade Jarry, les Expos jouaient et un moment donné, Rusty Staub se fait retirer au bâton et à la troisième prise, les gens se sont levés dans le stade et se sont mis à applaudir, a-t-il raconté. Staub avait le bâton sur l’épaule et se demandait bien ce qui se passait. Le Canadien venait de gagner la Coupe Stanley, à Boston. Ils avaient diffusé un message sur l’écran géant et c’était écrit que Jacques Lemaire avait marqué le but gagnant.»

Rétablir les faits...

Vérification faite, Jacques Lemaire a effectivement inscrit un but gagnant de la Coupe Stanley contre les Bruins. C’était toutefois en 1977 et les Expos venaient de déménager au Stade olympique. Rusty Staub n’était pas non plus avec le club montréalais à ce moment.

Le souvenir de monsieur Bourgoin remonte possiblement à 1971 quand Staub et les Expos évoluaient effectivement au parc Jarry. Cette année-là, Lemaire et le Canadien avaient éliminé Boston au premier tour éliminatoire avant de s’imposer éventuellement face aux Blackhawks de Chicago.

Même si la réalité a été un peu déformée, l’anecdote illustrait parfaitement l’état d’esprit de nombreux partisans rassemblés au Stade olympique, mardi soir. On gardait à la fois les yeux sur la balle et... les yeux sur la rondelle.