L’état de santé d’Antoine Duchesne s’améliore

(Sportcom) – Bien qu’il soit toujours ennuyé par une gastro-entérite, Antoine Duchesne prend du mieux. Mardi, le cycliste a pu aider ses coéquipiers à la deuxième étape du Tour de Catalogne, en Espagne.

L’Australien Michael Matthews (Sunweb) a remporté cette épreuve de 166,7 kilomètres disputée entre Mataro et Sant Feliu de Guixols. Au total, 57 cyclistes ont suivi avec le même temps, dont Thibaut Pinot et Sébastien Reichenbach, de Groupama-FDJ, l’équipe de Duchesne.

Ce dernier s’est classé au 158e rang, à 12 min 11 s du meneur. Pinot a été le 11e à franchir la ligne d’arrivée.

Le Saguenéen a indiqué que son état de santé s’est grandement amélioré depuis lundi où il avait tout de même réussi à franchir la ligne d’arrivée. «Le virus est passé, je crois. Ce matin, je n’avais pas beaucoup d’énergie, mais au moins, je n’ai plus de sensation de fièvre ou d’inconfort», a-t-il confié.

Selon Duchesne, il a réussi à faire son boulot en aidant son coéquipier français à l’approche des bosses et à lutter contre le vent. «C’était moins dur qu’hier [lundi], mais il y a eu un passage de 10 km avec un vent de côté qui a été plus difficile. Il fallait être vigilant pour les risques de bordures, mais rien n’est arrivé», a indiqué l’athlète de 27 ans.

Étapes importantes à venir

Les cyclistes vont quitter Sant Feliu de Guixols, mercredi, afin de parcourir les 177 km qui les séparent de la station de ski Vallter 2000. Une journée importante où le Québécois voudrait bien se passer de cette gastro-entérite qui lui nuit depuis le début du Tour.

«J’espère être remis sur pied, a souhaité Duchesne. Les deux prochaines courses sont les étapes reines et j’ai un important rôle de soutien sur le plat et à l’approche des cols pour Thibaut et "Seb".»

La performance de Pinot lui a permis de prendre le 25e rang au classement général avec un retard de 2:58 sur le meneur, le Belge Thomas de Gendt (Lotto Soudal). Reichenbach pointe au 49e échelon avec ce même écart, tandis que Duchesne (+30:01) est 163e.