L’Iran accuse Trump de «colonialisme» après sa décision sur le Golan

TÉHÉRAN | Le président iranien Hassan Rohani a accusé mardi Donald Trump de « colonialisme » après la décision du président américain de reconnaître la souveraineté d’Israël sur la partie annexée du plateau syrien du Golan.

Donald Trump a « formellement » reconnu lundi à Washington la souveraineté d’Israël sur le Golan, en présence du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

« À un certain moment de l’histoire, du temps du colonialisme, certaines puissances coloniales ont fait de telles choses et attribuer des parties d’un pays à un autre (...) mais cela est sans précédent à notre siècle », a déclaré M. Rohani, dont le pays est un allié du président syrien Bachar al-Assad.

« Personne n’aurait cru qu’un homme viendrait en Amérique et remettrait, de façon unilatérale et contre toutes les lois et règles internationales, une terre appartenant à un pays à un agresseur », a-t-il ajouté lors d’une réunion avec des conseillers et des ministres, selon le site internet du gouvernement.

Israël a conquis une grande partie du Golan syrien lors de la guerre israélo-arabe de 1967, avant de l’annexer en 1981. Cette annexion n’a jamais été reconnue par la communauté internationale.

Ce n’est pas la première fois que M. Trump balaie de la main les conventions internationales pour apporter son soutien à M. Netanyahu, aujourd’hui confronté à une réélection incertaine: en décembre 2017, il avait reconnu unilatéralement Jérusalem comme la capitale d’Israël.

Le statut juridique du Golan reste inchangé après la décision du président américain, a indiqué lundi le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric.