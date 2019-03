Michael Raffl prolonge avec les Flyers

L’attaquant Michael Raffl restera en Pennsylvanie deux années de plus, car il a accepté une prolongation de contrat avec les Flyers de Philadelphie, mardi.

L’entente rapportera 3,2 millions $ à l’Autrichien de 30 ans.

«Je suis très heureux, a dit Raffl sur le site officiel de l’équipe. Nous travaillions là-dessus depuis un petit moment maintenant. J'aime vraiment ça ici. C’est là que je veux être et c’est ma maison, donc je suis enthousiaste à propos des deux prochaines années. Nous avons une jeune équipe excitante et je suis heureux de continuer à en faire partie.»

Cette saison, Raffl a inscrit six buts et totalisé 18 points en 61 parties. Il a écopé de 28 minutes de pénalité et conservé un différentiel de +2. En six saisons en carrière, toutes avec les Flyers, il compte 70 buts et 132 points en 406 matchs.