Port de signes religieux: la mairesse ne donnera pas d’ordres au SPVM

MONTRÉAL | À quelques jours du dépôt du projet de loi sur la laïcité et le port de signes religieux, la mairesse de Montréal confirme qu’elle ne donnera pas d’ordres à la police de Montréal sur cette question, tout en soulignant l'importance de respecter les règles internes.

«Pour moi, le port de signe religieux n’a pas d’impact sur la capacité d’une personne d’exercer un métier», a indiqué Valérie Plante tout en rappelant l’importance de la sécurité et du respect des règles internes.

Le corps de police devra ainsi trancher sur les demandes de ses effectifs concernant le port de signes religieux. «Ils vont se prononcer [en se basant] sur leur code de déontologie, sur des questions de sécurité, a dit la mairesse. Est-ce que l’uniforme correspond? Il y a toutes ces règles-là. Il va y avoir aussi la Charte des droits et libertés qui entre en ligne de compte.»

«Le SPVM n’a reçu aucune demande à ce jour» en termes d’accommodements, a fait savoir Nathalie Goulet, responsable de la sécurité publique au comité exécutif.

Une réflexion a toutefois lieu au sein du Service de police de la Ville de Montréal et elle devra aussi tenir compte de la position de l’École nationale de police du Québec, au sujet des uniformes par exemple, a ajouté Mme Goulet.

Le gouvernement Legault souhaite légiférer pour interdire le port de signes religieux pour le personnel de l’État en situation d’autorité, incluant les policiers.

«Quelle sera la réaction de Montréal, de votre administration, face à cette loi? Avez-vous l’intention de l’appliquer concernant la fonction publique montréalaise, notamment pour les membres du SPVM», a interrogé le chef de l’opposition officielle à l’hôtel de ville, Lionel Perez.

«Je ne suis pas la patronne de la police» et «je ne vais pas donner des ordres aux services policiers», a fait savoir la mairesse Plante. Une réponse insatisfaisante aux yeux de M. Perez, car «en tant que mairesse, on doit démontrer un leadership» et «donner des orientations claires dans certains enjeux sociétaux».

Mme Plante maintient par ailleurs sa position d’ouverture vis-à-vis du port de signes religieux pour la fonction publique montréalaise. «Pour ce qui est des services de la Ville de Montréal, je le rappelle: tout le monde a le droit de donner et recevoir des services, peu importe qui ils sont et ce qu’ils portent», a-t-elle insisté, mardi, lors de la séance du conseil municipal.