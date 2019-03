Récit d’une jeune âme errante

Je fais partie d’une famille unie où les oncles, tantes et grands-parents, ont toujours pris beaucoup de place et d’importance. J’ai perdu ma mère il y a dix ans, mais mon père a toujours été très présent jusqu’à son décès il y a trois ans. Je suis une fille unique et j’ai peu d’amis. Ça ne m’a jamais manqué puisque la famille était là pour me soutenir dans toutes les circonstances. Mais voilà que depuis deux ans, nous vivons une manière d’hécatombe familiale, puisque mes deux grands-pères sont décédés ainsi qu’une de mes tantes dont j’étais très proche.

Tout ça est arrivé alors que je prenais des décisions pour mon avenir professionnel, et ça m’a perturbée. Je suis entrée à l’université en technique infirmière sans grande envie et je me sens comme un bateau à la dérive sans personne à qui me confier pour savoir si je m’oriente bien. J’ai envie de tout plaquer pour me lancer n’importe où sur le marché du travail tellement je me sens mal dans ma peau. Au moins j’aurais un salaire pour compenser.

Fille à la dérive

Un salaire ne pourra jamais compenser pour une douleur qui s’incruste sans qu’on ne fasse rien pour la déloger de l’intérieur de soi. Deux questions : Avez-vous bien effectué le processus de deuil recommandé en cas de perte d’êtres chers? Avez-vous choisi cette orientation professionnelle par défaut ou après un processus d’analyse de vos envies et de votre profil?