Sexe, drogues et homicide au volant: The Dirt est l’anti-Bohemian Rhapsody

Avec sa mise en récit aseptisée et l’omission de certains détails qui pourraient entacher la réputation de Freddie Mercury (et celle des membres de Queen qui sont aussi producteurs du film), plusieurs mélomanes et cinéphiles ont trouvé que Bohemian Rhapsody manquait d'authenticité.

D’ailleurs, la présence du film signé Bryan Singer aux Oscars en a laissé plus d’un perplexe. La biopic a remporté pas moins de 4 statuettes!

Pour tous ceux qui reprochaient à Bohemian Rhapsody de manquer de transparence, The Dirt paru sur Netflix vendredi devrait être l’antidote nécessaire pour vous redonner foi dans les films biographiques de musiciens.

Basé sur la biographie choc du même nom, The Dirt raconte la tumultueuse histoire du groupe glam metal Mötley Crüe.

Peu importe si The Dirt est bon ou mauvais, une chose est claire. Le film n’existe pas pour faire paraître qui que ce soit sous une bonne augure. Surtout pas les principaux concernés.

Martin Scorsese a déjà avoué que son but en réalisant Goodfellas n’était pas de créer des héros, mais plutôt de nous montrer Ray Liotta et ses acolytes comme des personnages dégueulasses.

Pourtant, un culte s’est tout de même formé autour du film et de ses personnages. La magie du cinéma sans doute...

Il n’y a aucun danger que cela se produise autour de The Dirt.

Ce qu’on montre comme étant les «jours de gloire» de Mötley Crüe est incroyablement triste.

Les scènes d'excès de drogue et de sexe donnent le goût de devenir sobre et chaste plutôt que d'imiter les déboires de Mars, Sixx, Neil et Lee.

Comme si le groupe avait vécu 10 ans d’intenses galères, allant d’orgies en concert, en surfant sur des kilomètres de cocaïne... pour ensuite passer les 20 années suivantes, complètement paumé, à tenter de reconstruire un mythe qui ne retrouvera jamais sa frénésie initiale.

Mais ce constat ne se veut pas une critique du film. Simplement une précision sur le fait que The Dirt ne fait pas tant l’apologie de la débauche et ne verse pas non plus dans la nostalgie de la fameuse décadence des années 80. Nikki Sixx débute même le film en affirmant que les années 80 restaient «la pire décennie de l’histoire de l’humanité.»

C’est pourtant cette décennie qui a tout donné à Mötley Crüe avant que les années 90 ne leur reprenne.

Avec la participation des 4 membres de Mötley Crüe dans l’élaboration du film, on aurait pu s’attendre à ce que leur rôle soit magnifié, que leur version de l’histoire en fasse des «bons gars» qui ont juste profité du moment. Mais non.

En ce sens, The Dirt a évité un piège dans lequel est tombé Bohemian Rhapsody: laisser les membres de la formation originale s’emparer du projet pour mieux le détourner de l’authenticité du récit.