Stationnements verts et « lunettes de Denver »

Le Center Street Parking Garage de Berkeley en Californie remportait mercredi dernier l’« oscar » de la plus belle structure de stationnement aux États-Unis pendant la cérémonie des Parking Today Awards.

Conçu par la firme International Parking Design (IPD), le Center Street Parking Garage présente huit étages lumineux dont les couleurs peuvent varier à la manière de notre pont Jacques-Cartier. Des panneaux solaires assurent une complète indépendance énergétique. Des citernes recueillent l’eau de pluie pour les plantes des jardins. Parmi les 720 espaces pour voitures, quelques dizaines déjà offrent des recharges électriques. À côté des 350 espaces de vélos (avec service de « valet »), un atelier de vélo répare les bris. L’édifice comporte également une galerie d’art, un café et une station de vélo-partage.

Le maire de Berkeley se vante d’avoir le stationnement le plus vert de toute la Californie, rapporte le journal Berkeleyside. Inauguré en novembre 2018, c’est désormais le plus bel édifice de la ville, selon plusieurs.

Mieux à Québec

Saviez-vous que la ville de Québec s’est récemment dotée de deux stationnements étagés à l’architecture raffinée ? Celui de Place Sainte-Foy (par la firme Coarchitecture) charme l’œil avec ses murs en mosaïque qui rendent hommage à la feuille de chêne emblématique de l’ancienne ville et toujours le logo du centre commercial. Quant au Stationnement des Canotiers (conçu par la firme Daoust Lestage + ABCP), entre le Musée de la Civilisation et le fleuve, il ressemble à notre Grande Bibliothèque... en plus boisé.

Photo courtoisie

Dans la métropole, de tels projets ne sont pas sur la table. « À Montréal, la pression est plus forte qu’à Québec pour freiner la prolifération des places de stationnement », selon l’architecte et chroniqueur Marc-André Carignan. Pour le REM, on aménagera probablement que des mers d’asphalte horizontales autour des gares pour économiser. À Royalmount, tout sera enterré. »

Adieu, sabots

Revenons au Parking Today Awards. Le prix de la catégorie « développement durable » est allé à une marque appelée The Barnacle (Les bernicles, en français) qui promet de supplanter les encombrants et lourds « sabots de Denver » pour immobiliser les véhicules.

Les « lunettes de Denver » consistent en un panneau de plastique dépliable qui colle par succion au pare-brise et qui obstrue la vue. Une alarme hurle si l’on tente de l’arracher. Un émetteur donne la position du véhicule si quelqu’un a la mauvaise idée de partir quand même en conduisant la tête sortie par la fenêtre. Lorsque le fautif paie son amende en ligne, il reçoit un code pour retirer les «lunettes». Plus besoin d’attendre le préposé.