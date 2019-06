Préparez cette délicieuse recette Snapies! de Tarte printanière aux légumes, concoctée par SB Cuisine.

À cuisiner aussi: Salade niçoise

TARTE PRINTANIÈRE AUX LÉGUMES

Portions : 4 – Préparation : 20 minutes – Cuisson : 30 minutes

Ingrédients

1 fond de tarte salé

2 œufs

30ml (2 c. à table) lait

1 grosse betterave rouge

1 gros navet

1 grosse carotte

180 ml (3/4 tasse ou 12 c à table) huile d’olive

250 ml (1 tasse) fèves d’edamame

250 ml (1 tasse) pois mange-tout

90 ml (6 c. à table) vinaigre balsamique blanc

60 ml (4 c. à table) ciboulette, ciselée

1 gousse d’ail, hachée fin

250 ml (1 tasse) bocconcinis

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 190 °C (375 °F)

ÉTAPE 2

Dans un bol, mélangez les œufs et le lait, assaisonnez.

ÉTAPE 3

Dans un moule à tarte, disposez le fond de tarte, à l’aide d’une fourchette, piquez la pâte. Versez le mélange d’œufs. Enfournez et laissez cuire 20 minutes. Laissez refroidir.

ÉTAPE 4

Entre temps, à l’aide d’une cuillère parisienne, taillez des billes de légumes dans la betterave, le navet et la carotte.

ÉTAPE 5

Sur une plaque allant au four, recouverte d’un tapis en silicone, répartissez les billes de légumes, un filet d’huile, du sel et du poivre et laissez cuire au four, 25 à 30 minutes.

ÉTAPE 6

Dans un chaudron d’eau bouillante et salée faites blanchir les fèves et les pois mange-tout, 2 minutes. Puis égouttez et versez les légumes dans un contenant d’eau glacée.

ÉTAPE 7

Dans un bol, mélangez le restant d’huile, le vinaigre balsamique blanc, la ciboulette, l’ail, du sel et du poivre. Vérifiez l’assaisonnement.

ÉTAPE 8

Ajoutez les billes de légumes, les fèves et les pois mange-tout dans la vinaigrette.

ÉTAPE 9

Dans le fond de tarte cuit, répartissez les légumes puis les boccoccinis.