Trans et Youtubeuse, elle lance un livre sur sa vie

Gabrielle Marion, jeune femme trans et youtubeuse comptant plus de 75 000 abonnés, lance son livre «Je suis Gabrielle, confession d’une trans comblée». Accompagnée de sa mère, elle est venue parler de son parcours à Denis Lévesque.

Pour voir son entrevue, visionnez la vidéo ci-haut.

Possédant une chaîne YouTube avant sa transition, le jeune Gabriel Jacques s’est bien vite rendu compte que son «coming out» public afin de devenir Gabrielle Marion ne lui avait pas nui...bien au contraire!

«Je pense que l’authenticité a joué. J’ai montré qui j’étais. Les gens, particulièrement de nos jours, aiment l’authenticité et ceux qui sont différents», estime la jeune femme.

Linda Vienneau, sa mère, a d’ailleurs supporté son enfant pendant tout le processus : «quand tu aimes les enfants, tu les laisses aller et tu les guides là-dedans».

«La vie est déjà remplie de montagnes russes. S’en est donc seulement une de plus. On suit la vague et on y arrive», ajoute-t-elle.

Féminité et psychologie

Interrogée sur sa transition, d’ailleurs détaillée dans son livre, Gabrielle Marion a aussi abordé certains aspects plus précis de cette importante transformation : un processus qui varie grandement d’une personne trans à l’autre.

La sienne s’est faite assez rapidement, souhaitant que les gens la perçoivent «comme une femme tout de suite».

Elle jugeait d’ailleurs certaines transformations esthétiques comme la féminisation de son visage et l’aspect de ses seins plus importantes encore que la vagino-plastie –l’opération qui permet de transformer les organes sexuels- puisqu’elles permettaient de mettre de l’avant sa féminité.

Gabrielle Marion encourage aussi ceux qui se sentiraient mal dans leur corps à consulter, ce qui l’a grandement aidé dans son propre cheminement.

«Personnellement, c’est vraiment en consultant que ça m’a confirmé que j’étais une femme hétérosexuelle dans un corps d’homme», conclut-elle.