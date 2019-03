TVA : une disparition d’enfant au cœur d’«Alerte Amber»

Vincent Leclerc et Madeleine Péloquin incarneront un couple de parents éplorés par la disparition soudaine de leur enfant autiste de 12 ans dans la nouvelle série «Alerte Amber», que TVA diffusera l’automne prochain.

La chaîne a déjà dévoilé une courte, mais haletante première bande-annonce, qui laisse deviner une intrigue forte en rebondissements.

«Alerte Amber» est la toute première fiction entièrement écrite par Julie Hivon, qui a notamment collaboré à «O’» et «L’Échappée», et qui a aussi scénarisé et réalisé les films «Qu’est-ce qu’on fait ici?» et «Tromper le silence».

Stephan Beaudoin («Yamaska», «L’heure bleue») sera derrière la caméra des dix épisodes d’une heure de ce drame familial, où interviendront les enquêteurs d’une escouade spéciale pour personnes disparues afin de tenter de mettre fin au cauchemar qui assaille la famille frappée de plein fouet par les événements.

Le reste de la distribution d’«Alerte Amber», une production conjointe de Pixcom («Victor Lessard», «Le monstre») et Québecor Contenu, sera dévoilé ultérieurement.

«Lorsqu’une Alerte Amber est déclenchée, toute la population est envahie par un mélange d’émotion, entre la crainte et l’espoir, a illustré Ginette Viens, vice-présidente, marques et contenus chez Québecor Contenu, par communiqué. Aucun parent ne souhaite vivre la disparition de son enfant. Nous avons été très impressionnés et emballés par la proposition de l’auteure Julie Hivon et de l’équipe de Pixcom. Je crois que les Québécois vivront de grandes émotions à travers l’histoire de cette nouvelle série.»

«Nous sommes extrêmement fiers de porter à l’écran la toute première série écrite entièrement par l’auteure Julie Hivon. Grâce à son immense talent, elle a su rédiger de brillante façon cette histoire de famille d’une rare intensité et qui touchera le public droit au cœur. Le talentueux Stephan Beaudoin signe la réalisation de cette série, riche en émotions de toutes sortes», ont pour leur part souligné Nicola Merola et Charles Lafortune, président et vice-président de Pixcom.