Un beau cadeau pour Jon Cooper

L’entraîneur-chef du Lightning de Tampa Bay, Jon Cooper, a accepté mardi une prolongation contractuelle de plusieurs saisons.

L’organisation floridienne n’a pas dévoilé les détails de l’entente. L’instructeur de 51 ans en était à la dernière année de son pacte précédent.

Cooper a été récompensé pour l’excellence de sa formation cette saison. Pressenti par plusieurs pour l’obtention du trophée Jack-Adams en 2018-2019, Cooper a conservé une fiche de 59-14-4 bonne pour 122 points depuis le début de la campagne. Le Lightning est d’ailleurs déjà assuré de terminer au sommet du classement général de la Ligue nationale de hockey et du trophée des Présidents.

Avec cinq rencontres à disputer, Tampa Bay peut encore espérer battre le record de 62 victoires en une campagne du circuit Bettman qui appartient aux Red Wings de Detroit de 1995-1996.

«Son habileté à bâtir des relations d’impact avec chacun, que ce soit les joueurs ou les membres du personnel, a été sa marque de commerce pendant son passage avec l’équipe. Il est définitivement le meilleur instructeur pour notre formation, a déclaré le directeur général Julien BriseBois dans un communiqué. La capacité de "Coop" à développer une culture gagnante et à continuer de s’ajuster a été l’une des grandes raisons de notre succès.»

Beaucoup de victoires

En poste depuis le 25 mars 2013, le Britanno-Colombien a vu sa troupe participer deux fois à la finale de l’Association de l’Est sous son règne. Il domine la concession avec 301 gains en carrière, dépassant le plateau des 50 victoires à trois reprises et menant les siens à un titre de saison régulière. En 2014, il a été finaliste pour le Jack-Adams.

«Il nous a aidés à établir des standards d’excellence élevés. J’aimerais remercier "Coop" et sa famille pour leur engagement continuel à l’égard de cette organisation et de la communauté de Tampa, et je m’attends à travailler en partenariat avec lui pour de nombreuses années», a souligné BriseBois.