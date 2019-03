Une immense vente Marcelle où le maquillage sera à rabais jusqu'à 80% se prépare

La marque de cosmétiques Marcelle est non seulement hypoallergène et non testée sur les animaux, elle offre aussi des produits efficaces à petits prix.

La bonne nouvelle, c’est que vous pourrez faire le plein très bientôt, puisque Marcelle offrira jusqu’à 80% de rabais sur ses produits!

Voici donc tous les détails sur cette incroyable vente:

1. Le lieu

À Montréal, au 9456 Côte-de-Liesse.

2. Les dates

Le vendredi 5 avril de 16h à 20h.

Le samedi et dimanche 6 et 7 avril de 9h à 16h.

Le vendredi 12 avril de 16h à 20h.

Le samedi et dimanche 13 et 14 avril de 9h à 16h.

3. Les méthodes de paiement

Tous les modes de paiement sont acceptés, donc l’argent comptant, la carte débit et les cartes de crédit MasterCard, Visa et Amex.

4. Les produits

Toutes les ventes sont finales, mais vous allez adorer tous les produits. Voici nos coups de coeur!

Les lingettes démaquillantes

Elles enlèvent tout tout tout! Un must dans votre sac de gym.

Les fards à joues

Pigmentés et crémeux, ils donnent un effet lumineux sur la peau.

La crème teintée City

Cet hydratant teinté neutralise les imperfections, tout en protégeant des rayons du soleil et de la pollution.

Le mascara XTension Plus

Si vous cherchez un mascara qui allonge les cils, sans faire de grumeaux, vous l'avez trouvé!

L’eau micellaire

Un classique, elle démaquille, nettoie et tonifie la peau en un seul mouvement.

Ne manquez pas cette vente!

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!