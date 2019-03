Une victoire comme Julien les aime

Claude Julien avait pris soin en matinée de mettre en garde ses joueurs, à quelques heures de la visite des Panthers, cette équipe explosive qui peut inscrire beaucoup de buts.

Son message a été capté. Malgré une bonne avance en début de troisième période, le Canadien n’a jamais levé le pied.

« J’ai aimé la façon dont on a joué du début jusqu’à la fin, a souligné l’entraîneur en chef du Canadien dans sa conférence de presse d’après-match. J’avais dit aux joueurs que les Panthers étaient offensivement une formation très dangereuse.

« On savait aussi, a-t-il poursuivi, qu’en jouant bien défensivement, on avait des chances à l’autre bout de la patinoire. On a bien géré notre possession de la rondelle dans la zone offensive. »

Byron : un cas très incertain

Impliqué dans un court combat au cours duquel il a été mis K.-O., Paul Byron n’a joué que 30 secondes avant de retraiter au vestiaire sans jamais revenir dans le match.

« J’aurais souhaité que cette situation ne se produise pas, a avoué Julien. Il a été sonné, on l’a bien vu. Mes médecins vont l’évaluer avant notre départ pour

Columbus et c’est à ce moment qu’on décidera s’il sera du voyage ou non. »

Huberdeau souhaite la perte du Canadien !

Originaire de Saint-Jérôme, Jonathan Huberdeau affectionne toujours affronter le Canadien, une équipe qu’il a suivie dans sa jeunesse.

« Que ce soit en Floride ou ici à Montréal, j’adore jouer contre le CH. C’est une source de motivation supplémentaire pour moi, a raconté l’attaquant des Panthers avant la rencontre. Je veux toujours battre cette équipe.

« Personnellement, a-t-il poursuivi, j’aimerais bien que le Canadien ne fasse pas les séries éliminatoires. Et je vais tout faire pour que notre formation remporte le match. »

Non seulement son vœu n’a pas été exaucé, mais aussi il a été frustré par Carey Price en première période quand il est parvenu seul devant lui.

Changements probables

Les Panthers ont fait une croix sur une participation au tournoi printanier.

« Il faut commencer à gagner, a avoué Huberdeau, qui a été le premier choix (3e au total) de la formation de la Floride lors de la séance de repêchage de 2011. Sinon, nous ne sommes pas à l’abri des changements. »

Le directeur général des Panthers, Dale Tallon (qui a accompagné sa formation à Montréal), entend d’ailleurs se montrer très actif l’été prochain quand s’ouvrira, le 1er juillet, le marché des joueurs autonomes. Bon nombre de médias ont récemment affirmé que le gardien des Blue Jackets de Columbus, Sergei Bobrovsky, est notamment dans sa ligne de mire.