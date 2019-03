Vaccinez-vous qu’ils disaient!

Il y a deux mois, mon cœur s’est serré un peu. C’est que mon fils, alors âgé de deux mois, a eu ses premiers vaccins. Ce fut la première fois que je le voyais crier de douleur et avoir des pleurs de cette intensité. Je l’ai alors consolé en lui disant, même s’il ne comprend pas, que c’est pour son bien. Je pense que c’était surtout pour me rassurer. J’étais bouleversée.

Comme parent d’un premier enfant, il est normal d’être un peu nerveux et inquiet, tout est une première. Toutefois, il était impératif, pour mon conjoint et moi, de faire vacciner notre tout-petit. Pourquoi ? Parce que les conséquences liées aux maladies pour lesquelles il est vacciné et sera vacciné sont bien plus importantes que les symptômes liés aux vaccins. Un bébé grincheux pendant 24 h, ce n’est rien à côté d’une hospitalisation à cause d’une coqueluche.