Vol d’un lézard dans une animalerie à Sherbrooke

SHERBROOKE | La police de Sherbrooke est à la recherche de deux individus pour le vol d'un lézard «Dragon Barbu commun», dans une animalerie de Sherbrooke.

Les faits se sont déroulés le 8 mars dernier, dans l’animalerie La grande ménagerie, située sur la rue King.

Selon la police, un homme et une femme sont entrés dans le commerce pour voler un lézard ainsi que des items pour nourrir l’animal, pour un montant total estimé à 200 $.

La suspecte, âgée d’environ 45 ans, a les cheveux bruns avec des mèches pâles. Elle est «de forte corpulence avec un accent anglophone et une odeur de cigarette très forte». Au moment du vol elle portait un manteau rouge vin/bourgogne, un pantalon blanc et des chaussures noires.

PHOTO COURTOISIE

Quant au suspect, il est âgé d’environ 35 ans, mesure 5 pi 10 po et pèse 200 lbs. Il a les cheveux bruns avec calvitie au-dessus de la tête et aux tempes ainsi qu’une barbe brune. Au moment des faits, il portait un manteau vert avec un gros logo au dos, des jeans bleu foncé et des bottes de travail foncées.

PHOTO COURTOISIE

Toute information pouvant permettre de retrouver les suspects ainsi que le lézard peut être transmise au (819) 821-5544 ou au 821-5555.