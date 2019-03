D'ASTOUS, Raymond



À l'Hôpital Charles-LeMoyne, le 15 mars 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé Raymond D'Astous, époux de Elmire Chiasson.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Linda (Jean Malouin), Manon (Vincent Whitton), Mario (Dimitri De Gueltzl), Jean-François et Marie-France (Jacques Tardif); ses petits-enfants: Mégane, Christophe, Camille (Francis), Jessica (Olivier), Gabriel et Pascale; son arrière-petite-fille Andie; sa belle-soeur Orpha Caron (feu Thadéa D'Astous); les membres de la famille Chiasson: Bernadette, Stanley (Virginie), Valérie, Albina et Pierre; ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Jardin Urgel Bourgie, 8145 ch. de Chambly, Saint-Hubert (au sud de l'autoroute 30, sortie 73)Les funérailles auront lieu le samedi 30 mars 2019, à 14h, en l'église Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, 5811 rue Auteuil, à Brossard.Heures de visites: le vendredi 29 mars 2019 de 19h à 21h et le samedi 30 mars 2019 de 11h30 à 13h30.Des dons à la Fondation de l'hôpital Charles-Lemoyne seraient appréciés.