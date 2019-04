LABELLE, Jean-Claude



C’est le 16 mars 2019, à l’hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, à l’âge de 80 ans, qu’est décédé monsieur Jean-Claude Labelle, fils de feu Achille Labelle et de feu Yvonne Ménard.Il laisse dans le deuil le grand amour de sa vie, sa conjointe des 55 dernières années, Monique Labelle (née Blouin), ses trois enfants Martin (Line Robert), Mélanie et Véronique (Pascal Trudel) et ses quatre petites-filles – la prunelle de ses yeux Anya et Bianka, Amélia et Clara, de même que de nombreux membres de la famille et amis. M. Labelle est né à Farnham et il a fait son cours classique au Séminaire de Saint-Hyacinthe. Il travaillera 30 ans pour la Ville de Montréal comme ingénieur après avoir gradué de Polytechnique. Dès mai 1969, il devient résident de Boucherville.La famille recevra les condoléances le vendredi 12 avril de 19h00 à 21h00 et le samedi 13 avril de 10h30 à 12h30 au complexe funéraire:Une célébration religieuse aura lieu le même jour à 13h00 en l’Église Sainte-Famille de Boucherville au 560 Boulevard Marie-Victorin.Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs la Source Bleue où M. Labelle aurait souhaité finir sa vie dans le calme et le bien-être. Il est parti avant d’y avoir une place.SOURCE BLEUE1130, RUE DE MONTBRUNBoucherville QC J4B 8W6