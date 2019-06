10 bonnes cabanes pour le temps des sucres

La saison des sucres bat son plein partout au Québec. Cuisine traditionnelle ou revisitée, carnivore ou végétarienne, les options sont de plus en plus nombreuses et pour tous les goûts. Voici quelques bonnes adresses pour se sucrer le bec en famille ou entre amis.

Pour un menu gastronomique

1. La Cabane du coureur — St-Marc sur Richelieu

La Cabane du coureur opère sa toute première saison et déjà la formule est éprouvée. Dans une cabane à sucre ravissante et fraîchement rénovée, on a le choix entre le menu traditionnel et le menu gourmand trois services composé d’une dizaine de plats à partager pour goûter à tout. Guédilles de crevettes au sapin, cassoulet au jambon et à la saucisse, crêpes frites dans le gras de canard, le menu sort de sentiers battus tout en faisant un beau clin d’œil à la cuisine canadienne. Pour accompagner le tout, une superbe carte des vins avec une centaine de produits soigneusement sélectionnés. Vous voulez initier vos enfants à la gastronomie ? Les enfants de 0 à 4 ans mangent gratuitement à la Cabane du coureur et les animaux de la ferme à l’extérieur feront leur plus grand bonheur.

59 $ pour les adultes et 30 $ pour les 5 à 11 ans.

2. La cabane à pommes à l’érable — Oka

Durant la saison des sucres, le verger familial Labonté de la pomme à Oka offre un copieux menu à l’érable dans sa cabane à pommes, une jolie grange magnifiquement décorée pour conserver le cachet rustique comme on l’aime. Au menu, la soupe à l’oignon gratinée au fromage OKA et l’étagé campagnard, composé de gaufres, de jambon cuit sur place sur le fumoir au bois de pommier, de bacon glacé à l’érable, de fromage et de pommes feront l’unanimité de votre tablée, sans oublier les desserts, un gâteau aux pommes et à l’érable et une crème glacée maison nappée de tire d’érable. Préparez-vous à détacher le bouton de votre pantalon tellement tout est bon. Heureusement, vous pouvez repartir avec les restes. Apportez vos boissons alcoolisées.

Ouvert jeudi et vendredi soir et le samedi et dimanche pour le brunch (35 $), le lunch et le souper (à partir de 45 $). Gratuit pour les enfants de 0 à 3 ans.

Pour une ambiance familiale

3. Érablière chic rustique — Orford

Magnifiquement située dans les Cantons de l’Est près de Magog, l'Érablière chic rustique offre un menu plus raffiné tout en restant ultra familiale et chaleureuse. Du jambon effiloché, une quiche aux oignons caramélisés, une tourtière en pâte feuilletée et l’étagé de légumes racines. Le gros plus? La formule retour aux sources qui comprend une balade en carriole à travers l’érablière, l’entaillage des arbres, la cueillette de l’eau d’érable, la dégustation de réduit et, bien sûr, de tire sur la neige en compagnie d’un guide. Les activités extérieures, dont la glissade et les trois kilomètres de sentiers pédestres qui peuvent amuser toute la famille pendant des heures.

39 $ pour les adultes, entre 6 $ et 20 $ selon l’âge des enfants [pour la visite guidée et le repas]

4. La p’tite cabane d’la côte Mirabel

L’atmosphère rustique de cette cabane dans le bois vous fera passer un bon moment en famille. Une mini ferme, des tours de carriole tirées par les chevaux et un feu de joie bonifient l’expérience de La p’tite cabane d’la côte. La tourtière, le jambon fumé et l’omelette aux fines herbes servie dans un poêlon en fonte ne sont que quelques-uns des items du menu. Deux violonistes mettent de l’ambiance les jeudi, vendredi et samedi soirs avec dela musique folklorique. Le prix varie selon la journée et l’heure du repas.

5. Le Relais des Pins — Île d’Orléans

Depuis maintenant trois générations que la famille Prémont opère l’érablière familiale Le Relais des Pins sur le chemin Royal à Sainte-Famille. Perchée à flanc de montagne, elle offre une vue magnifique sur le fleuve Saint-Laurent. Le menu à volonté est délicieux et fait maison et les fameux œufs pochés dans le sirop d’érable sont une de leurs spécialités. Des musiciens folkloriques assurent l’ambiance pendant le repas. Des maquillages et coloriages pour les enfants sont offerts le samedi et dimanche. Service de bar complet.

6. Sucrerie Lavigne — Rigaud

Vous aimez les cabanes à sucre au cachet d’antan ? La Sucrerie Lavigne recueille le sirop d’érable selon l’ancienne méthode et les plats sont préparés à la main selon les recettes de nos grands-mères. Le repas à volonté est servi dans un comptoir-réchaud pour vous permettre de manger chaud et de vous resservir comme bon vous semble. Apportez votre boisson. Les promenades en traîneau tiré par des cheveux

Pour manger végé

7. La cabane à tuque — Mont-Tremblant

Pour les végétariens, La Cabane à Tuque est l’endroit par excellence. Le menu trois services est entièrement végétaliens : tourtière au millet, fèves sans lard, crêpes de sarrasin à la compote de fruits, cretons végétaliens et plus encore. Ses produits locaux et biologiques et sa construction écologique sortent des sentiers battus. La cueillette de l’eau d’érable se fait à la chaudière comme le veut la tradition. Vous pouvez participer à la cueillette en empruntant les sentiers de raquette si le cœur vous en dit. Cette petite cabane chaleureuse ne compte que 35 places, alors réservez tôt.

37,50 $ pour les adultes, 20 $ pour les enfants de 4 à 12 ans.

Pour rester en ville

8. Restaurant Le Richmond — Montréal

Chaque année, la tradition du brunch à l’érable est un incontournable au Le Richmond, l’une des meilleures tables de Montréal. Chaque samedi et dimanche jusqu’au 31 mars, un menu quatre services revisité est offert pour le brunch. Tartine de foie gras à la crème d’érable, soupe aux pois verts à l’effiloché d’agneau et mozzarella di Bufala à l’érable vous feront saliver. Le clou du repas ? Le prix comprend plusieurs activités sur la terrasse extérieure chauffée dont le vin chaud ou chocolat chaud, barbe à papa maison et des animaux de la ferme pour amuser les petits et les grands. Une tradition à ne pas manquer ! 45 $ pour les adultes et 20 $ pour les enfants

9. La Cabane à sucre du Parc — Québec

La Cabane à sucre au parc du Bois-de-Coulonge est un incontournable pour les résidents de la ville de Québec. Sortie familiale par excellence, elle n’offre pas de repas complet, mais de la tire d’érable, tire d’érable, cornets de sucre d’érable, fruits frais au sirop d’érable et boissons chaudes sont au menu. Des jeux gonflables, maquillages et promenades en carriole font le bonheur des petits.

Les samedis et dimanches jusqu’au 7 avril.

7 $ pour la tire d’érable

10. Cabane Panache et bois rond — Montréal

C’est la 9e édition de cette cabane à sucre éphémère à ciel ouvert su la Promenade Wellington dans le quartier Verdun. Une foule d’activités gratuites vous attendent durant quatre jours de pur plaisir. Lancer de la hache, danse et prestations musicales sont au menu. Une vingtaine de restaurateurs et ses six bars proposeront des cocktails et des plats canadiens revisités dont tacos au porc braisé à l’érable, churros à l’érable, dégustation de whiskey canadiens, poutine au jambon à l’érable et bien sûr, la fameuse tire d’érable.

Du 21 au 24 mars sur la Promenade Wellington