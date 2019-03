PÉPIN, Francine



À Montréal, le 13 mars 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Francine Pépin, fille de feu Mme Annette Fontaine et feu M. René Pépin.Elle laisse dans le deuil, ses frères et soeurs feu Gisèle (feu Roland), feu Jacques (feu Suzanne), feu Gabriel (Rollande), Hubert (Pierrette), feu Monique (André), feu Normand (feu Céline), Jean-Yves (Diane) et feu Ghislain, ses neveux, nièces, ses amis de la Résidence Sélection Retraite ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 31 mars de 13h à 16h au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 Téléc. : (450) 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres, aura lieu le même jour à 16h en la chapelle duVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Docteur Julien.