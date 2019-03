MONTPLAISIR, Frère Hermann

S.C. (Frère Vincent)



Au C.H.U.S.- Fleurimont, le 22 mars 2019, est décédé frère Hermann Montplaisir (F. Vincent) de la communauté des Frères du Sacré-Coeur. Il était âgé de 92 ans et un mois dont 75 ans de vie religieuse.Outre ses confrères religieux, il laisse dans le deuil ses frères Arthur, frère du Sacré-Coeur, et Gaston (feu Blanche Thibault), et sa belle-soeur Antoinette Lamothe (feu Bruno).Fils d'Hector Montplaisir et Angéline Bourgeois, il était aussi le frère de feu Joseph, feu Jeannette, feu Marcelle, feu Albert, feu Laurence (feu Lionel Mailhot), feu Bruno (Antoinette Lamothe), feu Gratien, feu Gérard, et feu Hermann I.Les membres de la communauté et de la famille recevront les condoléances auSherbrooke (arr. Bromptonville)le vendredi 29 mars 2019 de 19h à 21h et le samedi 30 mars à compter de 9h jusqu'à l'eucharistie d'adieu qui sera célébrée à 10h30 au même endroit.