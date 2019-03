PARADIS, Daniel



C'est avec regret que nous vous annonçons que le 21 mars 2019, s'est éteint après un courageux combat contre le cancer Monsieur Daniel Paradis à l'âge de 60 ans.Il laisse son épouse Danielle Dubeau, ses enfants Ian (Karen Cochrane), Juan (Catherine Thibault) et Karine (Alexandre Audet) ainsi que ses petits-fils Niko, Alexis et Mathéo; ses frères et soeurs, de même que parents et amis et tous ses clients d'Euro-Restauration.À sa demande, il n'y aura pas de funérailles. Pas de fleurs, mais un don, à l'organisme de votre choix serait apprécié.Un rassemblement pour célébrer la vie aura lieu le samedi 30 mars 2019 à 13h. Parents et amis sont conviés au 425 rue Gascon, Pavillon du Lac Bellevue, Sainte-Sophie, Qc J5J 2C5 (ancienne salle des optimistes).