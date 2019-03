HAMELIN, Madeleine

(née Coallier)



De Ste-Clotilde-de-Châteauguay, le 5 mars 2019 à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Madeleine Coallier épouse de M. Lucien Hamelin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Ginette), Pierre, Line (François), Guy et Johanne (Sylvain) ainsi que ses petits-enfants: Christina, Marie-Pier, Émilie, Chloé, Timothé, Julien et ses arrière-petits-enfants: Maïly, Loïc et Chelsea. Elle laisse également son frère Philippe (feu Sandra Lucci), sa soeur Marie-Paule (Réal Chenail), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Ses funérailles seront célébrées le samedi 30 mars 2019 à 14h en l'église paroissiale de Ste-Clotilde-de-Châteauguay. Sa famille recevra les condoléances à l'église à compter de 13h.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société d'Alzheimer.GIBEAU-GENDRONSAINT-CHRYSOSTOME450-826-3131