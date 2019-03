CHARBONNEAU, Jean-Claude



À Longueuil, le jeudi 21 mars 2019 est décédé, à l'âge de 78 ans, Jean-Claude Charbonneau, époux de feu Francine Bisaillon.Il laisse dans le deuil son fils Michel et sa conjointe Isabelle, ses petites-filles Laurence et Léa, sa soeur Claudette (Gilles), son frère Robert (Natalie) ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 31 mars 2019 de 13h à 17h au complexe funéraireSelon ses volontés, il n'y aura pas de funérailles.