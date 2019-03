LABERGE, André



De Pierrefonds, le 19 mars 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé Monsieur André Laberge, époux de Madame Rollande Lacroix.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa soeur Denise Laberge (feu Ronald Alguire), ses belles-soeurs Céline St-Denis (feu Rolland Lacroix) Fernande Benoît (feu Gérard Lacroix), son beau-frère Claude Fournier (feu Rita Laberge), ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 29 mars 2019, de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le samedi 30 mars 2019 dès 10h au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le samedi 30 mars 2019 à 13h en l'Église Marie Reine de La Paix située au 11075, boulevard Gouin Est, et, de là, au Cimetière Cap St-Jacques pour l'inhumation.