HAINEAULT, Maurice



À Beauharnois, le 13 mars 2019 à l'âge de 92 ans, est décédé M. Maurice Haineault, époux de Mme Rollande Trudel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Francine Savard), Claude (Nicole Montpetit), Nicole (André Tessier), feu Alain (Sylvie Loiselle), Louise (Serge Poirier) et Serge (Suzanne Byette) ainsi que ses douze petits-enfants et ses neuf arrière-petits-enfants.Il laisse également sa soeur Cécile (Herman Tousignant), ses belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Sa famille accueillera parents et amis le mercredi 3 avril 2019 de 18h à 21h au:STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, 450-225-2200Les funérailles seront célébrées le jeudi 4 avril 2019 à 15h en l'église St-Clément de Beauharnois. Jeudi, jour des funérailles, il n'y aura pas de visites au salon funéraire, la famille recevra les condoléances à l'église à compter de 13h30.