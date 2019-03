COSSETTE, Lucrèce

(née Gélinas)



À Laval, le 17 mars 2019, à l'âge de 89 ans est décédée Mme Lucrèce Gélinas épouse de feu Louis-Philippe Cossette.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Louise Anne (Jean Desroches), Pierre (Diane Longtin), Céline (Réjean Touchette) et feu Gilles, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa soeur et ses frères, ses belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis. La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:Le dimanche 31 mars 2019 dès 13h. Une cérémonie religieuse y aura lieu à 16h en la chapelle du mausolée.Au lieu de fleurs des dons à la maison des soins palliatifs de Laval seraient appréciés