HÉBERT-FAUCHER, Claudette



À Longueuil, le 20 mars 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée Madame Claudette Hébert-Faucher.Elle laisse dans le deuil, son époux Albey Faucher et ses enfants France et Chantal, son petit-fils Dominic (Roxanne Blanchette), ses sœurs Monique Hébert, Nicole Hébert (Serge Desjardins), son frère Claude Hébert, belles-soeurs, beaux-frères, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Pour lui rendre un dernier hommage, la famille accueillera parents et amis le vendredi 29 mars 2019 de 14h00 à 19h00 au complexe funéraire:Une célébration aura lieu ce même jour à 19h00 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Pierre-Boucher pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un don à la Fondation Société Canadienne du Cancer serait apprécié en la mémoire de Claudette Hébert-Faucher.