ROMPRÉ JASMIN, Paulette



À Laval, le 19 mars 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Paulette Rompré Jasmin.Elle laisse dans le deuil son époux M. Patrice Jasmin et sa fille Nathalie ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 30 mars à 13h à l'église St-Sylvain (750, boul. St-Sylvain, Laval, Qc H7E 2X3) et suivra une messe dès 14h.