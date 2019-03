ASSELIN CAMPEAU, Pauline



À Terrebonne, le 22 mars 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Pauline Asselin Campeau, épouse de feu M. Gaétan Asselin.Elle laisse dans le deuil ses enfants André (Hélène), feu Ginette, Carole (Yvon) et Sylvie, ses petits-enfants Stéphane (Nancy), Éric (Emmanuelle), Véronique (Yves), Patrice (Sophie), Jacques-Antoine, Frédéric (Patricia), Jean-Sébastien (Maroussia), Germain (Marie-Ève), ses arrière-petits-enfants, son frère Benoit, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 29 mars 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h à la1284, CHEMIN SAINT-HENRIMASCOUCHE, QC J7K 2N4Les funérailles auront lieu le samedi 30 mars 2019 à 11h en l'église Saint-Henri, 3000, chemin Sainte-Marie, Mascouche, Qc, J7K 1P1. Ouverture du salon samedi dès 9h30.