SCHIMDT WIDMER, Gisèle



Le 24 mars 2019, à l'âge de 78 ans est décédée Mme Gisèle Schmidt épouse de Walter Widmer.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Joanne (Gilles) et Normand, ses petites-filles Valérie, Patricia et Katryna, ses soeurs Lucille (Claude), Lucienne (Réal), Huguette (Jacques), Diane (David), Ginette (Guy) et Francine (Alain), sa belle-soeur Joyce (Drago), ses beaux-frères Charles et Nelson ainsi que neveux et nièces.La famille recevra les condoléance dimanche le 31 mars de 13h30 à 17h et de 19h à 21h ainsi que lundi le 1er avril dès 9h à la:J.J. CARDINAL(2125, NOTRE-DAMELACHINE, 514-639-1511)Les funérailles suivront en la chapelle de la résidence à 11h.