RICHER, Roger



Au CISSSME (pavillon Honoré-Mercier) de St-Hyacinthe, le 14 mars 2019, est décédé à l'âge de 90 ans, M. Roger Richer, il demeurait à St-Ours, autrefois de Longueuil.Il laisse dans le deuil ses enfants: Patrick (Lucie Jasmin), Carole (Bernard Gorry), Nathalie (Danik Lavallée) et leur mère Denise Lussier; ses frères et soeurs: feu Florentine, feu Émilien, feu Wildor, feu Jean-Denis, feu Camille, Rosaire, Rita, feu Fernande, feu Jules, Soeur Gertrude, feu Réjeanne et Denise; ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 29 mars 2019 de 14 à 17 heures et de 19 à 22 heures au salonde laST-DENIS-SUR-RICHELIEUmaisonphaneuf@videotron.caLes funérailles auront lieu le samedi 30 mars 2019 à 14 heures en l'église de St-Denis-sur-Richelieu, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit. Le salon ouvrira à 11h30 la journée des funérailles.