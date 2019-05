TREMBLAY, Desneiges



À l'hôpital Anna-Laberge, le 20 mars 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Desneiges Tremblay, de Châteauguay, épouse de feu M. René Boulianne.Elle laisse dans le deuil ses sœurs Thérèse et Berthe, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraire:SAINT-CONSTANT, QCTEL : 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le samedi 25 mai 2019 de 10h à 12h. Une célébration d'adieu aura lieu à 12h en la chapelle du salon. L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Constant.