MILLER, Firmin



Le 25 mars 2019, à Sainte- Thérèse, s'est éteint tout doucement à l'âge de 89 ans, Firmin Miller, au terme d'une longue maladie.Grand amoureux de la nature, des forêts et des lacs du Québec, il laisse dans le deuil son épouse, Yolande Quevillon, ses enfants Mario (Carole Lepage), André, Anne Marie (Christian Goupil), Louise, ses petits-fils Étienne, David, Lucas et Arnaud ainsi que ses arrière-petits-fils, Thomas, Jérémy, Alexis et Olivier. Il manquera également à son frère, Hyppolyte et à ses soeurs Monique et Paule ainsi qu'à ses nombreux neveux, nièces et amis.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de la Résidence du Roseau à Blainville ainsi que celui de l'Unité des soins palliatifs du CHSLD Drapeau-Deschambault pour leur dévouement, leur présence constante et les soins prodigués.La famille recevra les condoléances jeudi le 28 mars 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h au salon de la:Les funérailles auront lieu vendredi le 29 mars 2019, à 11h, à l'Église Sainte-Thérèse-D'Avila, à Ste-Thérèse.Il n'y aura aucun salon vendredi matin, l'accueil se fera directement à l'Église à compter de 10h30.En sa mémoire, des dons à la Fondation de la faune du Québec seraient appréciés.