LABONTÉ, René



À Saint-Lambert, le 23 mars, à l'âge de 87 ans, est décédé René Labonté, Ph.D, époux de feu Denise Gagnon. Celui-ci a été professeur dans différentes maisons d'enseignement, principalement au Collège Militaire Royal de Saint-Jean.Il laisse dans le deuil ses enfants Françoys (Judith) et Anne-Marie, ses petits-fils Mathieu et Sébastien, ses frères Roger et Gérard, sa soeur Thérèse, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 5 avril à:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5www.dignitequebec.comde 14h à 17h, de 19h à 22h ainsi que le samedi 6 avril à compter de 9h. Les funérailles seront célébrées le samedi 6 avril à 11h en l'Église St-Thomas-D'Aquin, 311, St-Thomas à St-Lambert.Au lieu de fleurs, un don à Amnistie Internationale, Médecins sans frontière ou Oxfam Québec serait apprécié.