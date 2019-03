FORTIER, Gaëtan



De Saint-Janvier, le 16 mars 2019 à l'âge de 79 ans, est décédé M. Gaëtan Fortier, époux de Mme Pauline Dufour.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, feu Constant, Josée (Michel DeVillers), Guylaine (Roger Bertrand) et Suzanne (Richard Allard), ses petits-enfants, Jim (Claudia), Janick, Fanny (Nicolas), Amélie et Jo-Anny (Maxime), son arrière-petite-fille Emma, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:418, BOUL LABELLEROSEMÈRE, QUÉBECJ7A 3R8le vendredi 29 mars 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 30 mars 2019, les funérailles seront célébrées en l'église Saint-Janvier à 10h30.